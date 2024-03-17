Жители Орла собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Палатки работали на шести избирательных участках.
Фото: пресс-служба администрации Орла
На выборах президента в Орле собрали посылку для участников спецоперации. В палатки, которые с 15 по 17 марта работали на шести избирательных участках, орловцы принесли продукты питания и вещи. В ближайшее время все это отправят на фронт.
Тех, кто внес вклад в общую Победу, поблагодарили в администрации города Орла. Сбор гуманитарной помощи для наших бойцов продолжается.