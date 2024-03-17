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20:00, 17 марта 2024 года Жители Орла собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО Палатки работали на шести избирательных участках.



Фото: пресс-служба администрации Орла

На выборах президента в Орле собрали посылку для участников спецоперации. В палатки, которые с 15 по 17 марта работали на шести избирательных участках, орловцы принесли продукты питания и вещи. В ближайшее время все это отправят на фронт.





Тех, кто внес вклад в общую Победу, поблагодарили в администрации города Орла. Сбор гуманитарной помощи для наших бойцов продолжается.





Сергей Мерцалов



