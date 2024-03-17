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17:00, 17 марта 2024 года ФК "Орел" проиграл матч с минимальным счетом Гол забили с пенальти.



Фото: ФК "Орел"

Футбольный клуб "Орел" проиграл матч в Крымске на сборах со счетом 0:1. Единственный мяч от "Динамо-Барнаул" орловцы пропустили с пенальти.



Замены не помогли команде, футболисты создали несколько опасных моментов, но отыграться до конца матча не удалось.



Напомним, ранее состоялась жеребьевка группы №3 Второй лиги "Б", где в этом сезоне сыграет ФК "Орел". Первый тур наша команда проведет 7 апреля на выезде во Владивостоке.





Сергей Силаев



