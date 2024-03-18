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10:30, 18 марта 2024 года Орловская епархия передала луганским детям 300 килограммов сладостей и круп Гуманитарный груз отправили в город Алчевск.



Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия отправила в ЛНР 300 килограммов конфет, печенья и различных круп. Посылку доставили в филиал Семейного центра города Алчевска, где помогают семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



- Надеемся, что эта посылка обрадует и вдохновит луганских детей. И у них все будет хорошо, - сказал секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин.



Сотрудники Семейного центра записали видео, в котором поблагодарили за помощь благочинного храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерея Василия Иванова, настоятеля Троицкого храма Орла протоиерея Андрея Михалева, прихожан храмов и всех неравнодушных жителей нашего региона. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





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