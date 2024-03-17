Главная » Новости



14:34, 17 марта 2024 года Явка избирателей в Орловской области на выборах президента приблизилась к 70% На избирательные участки пришли более 400 тысяч орловцев.



Фото: архив "Вести-Орел"

В регионе продолжается третий день голосования. Явка избирателей на выборах президента России в Орловской области 17 марта к 12:00 составила 69,35%. Об этом на своем сайте сообщает ЦИК РФ.



По данным Избирательной комиссии Орловской области, за два дня выборов явка избирателей в регионе составила 67,27%. Проголосовали более 400 тысяч орловцев.



Напомним, что на Орловщине открыты 684 избирательных участка. В качестве наблюдателей зарегистрировано 2052 человека. В списке кандидатов - Владислав Даванков от партии "Новые люди", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.





Вести-Орёл



