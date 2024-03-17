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7:54, 17 марта 2024 года Явка на выборы президента РФ в Орловской области по итогам двух дней превысила 67% Свой голос отдали почти 395 тысяч орловцев.





Суммарная явка на выборы президента РФ в Орловской области по итогам 15 и 16 марта составила 67.27%, или 394641 человек.



Под данным облизбиркома, в лидерах по явке – Знаменский район, там свой голос отдали 91,82% избирателей. Следом идут Колпнянский и Сосковский районы. Там проголосовали 91.44% и 90.37% избирателей соответственно.



Еще в 17 районах области явка превысила 80%.



17 марта – последний день голосования. Участки будут работать с 8:00 до 20:00.





Артем Ежаков



