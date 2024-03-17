В Орловской области уничтожили беспилотник

В течение ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Как сообщили в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БпЛА), Белгородской (3 БпЛА), Калужской (2 БпЛА), Орловской (1 БпЛА), Ростовской (1 БпЛА), Ярославской (4 БпЛА) и Курской (3 БпЛА) областей, Краснодарского края (17 БпЛА).
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Оперативную обстановку держу на контроле".