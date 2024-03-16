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16:49, 16 марта 2024 года Народные приметы: почему нельзя резать блины ножом и в какой масленичный день можно встретить суженого? Рассказываем, какие приметы есть в масленичную неделю.





Масленичная неделя — одна из самых важных и интересных в русской культуре. Каждый ее день символичен. Рассказываем, какие приметы есть в субботу и воскресенье.



• Если встретить на Масленицу подвыпившего мужчину, то вскоре встретишь своего суженого.



• Сколько золотых блинов испечет хозяйка — столько солнечных дней ждать в следующем году. Но здесь нужно знать меру, иначе можно перестараться и навлечь на себя зной и засуху.



• Если первый блин у хозяйки получился пропеченный и румяный, семья весь год не будет знать болезней. А если наоборот, то придется бороться с недугами.



• Нельзя резать блины ножом — использование острых предметов может навлечь беду.



• Играть свадьбу в Масленицу можно: молодоженов будет ждать счастливая и легкая жизнь в браке. А вот венчание лучше отложить на время после Пасхи.



• Нельзя ругаться и думать о плохом, ведь Масленица — это время веселья и доброго общения.





Александра Бахтина



