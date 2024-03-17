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9:00, 17 марта 2024 года

Число мошенничеств в Орловской области выросло на треть

Таковы данные за 2023-й год.


По итогам 2023-го года число мошенничеств в Орловской области выросло на 35%. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Злоумышленники применяют новейшие технологии, методы психологического воздействия, используют базы персональных данных граждан. Главной мишенью мошенников становятся старики.

Чаще всего для обмана используются схемы "Сбережения в опасности", "Предложение работы с гарантийным взносом", "Родственник в беде", "Фишинг в сообщениях". Нарваться на мошенников также можно при покупке или продаже товаров на сайтах объявлений.


Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, нужно сохранять бдительность, перепроверять информацию в других источниках, не перечислять деньги незнакомцам, не переходить по незнакомым ссылкам, не сообщать никому реквизиты платежных средств. Также нужно восстановить украденный аккаунт, так как им могут воспользоваться мошенники.


В случае, если злоумышленники добились своего, нужно обращаться в правоохранительные органы.


Артем Ежаков
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