Главная » Новости



14:00, 17 марта 2024 года В Орле открылась выставка работ Анатолия Федая Экспозиция представлена в музее изобразительных искусств.







В Орловском музее изобразительных искусств открылась новая выставка живописи и графики члена Союза художников России Анатолия Федая. В экспозиции, получившей имя "Калейдоскоп", представлено более ста пятидесяти разножанровых работ.



Анатолий Федай – орловский художник с московским образованием, окончил Суриковский институт. Федай все еще считается молодым художником, но давно идет своим путем в живописи. Станковая графика, иллюстрации к произведениям любимого писателя Леонида Андреева, живопись – все это уже есть в копилке художника. Параллельно он разрабатывает портретную серию.



Главная идея экспозиции – показать ретроспективу творчества художника, где можно увидеть и становление, и рост, и творческий поиск.



Выставка будет работать до 14 апреля.





Эва Стасюлевич



