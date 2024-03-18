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11:30, 18 марта 2024 года К лету в Орле проведут ямочный дорожный ремонт Сейчас для этого ищут подрядчика.





На ямочный ремонт орловских дорог выделили 10 миллионов рублей. Такую сумму должен освоить подрядчик, который будет готов привести дорожное полотно в порядок до 31 мая.



Тендер опубликовала мэрия Орла. За сумму контракта подрядчик должен будет отремонтировать около двух тысяч квадратных метров асфальта.





