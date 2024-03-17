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13:00, 17 марта 2024 года В 2024-м орловцы заключили больше 260 социальных контрактов Большинство соглашений пришлось на осуществление предпринимательской деятельности.





С начала 2024-го года в Орловской области заключили 261 социальный контракт. Об этом сообщает региональный информационный портал. 132 соглашения оформили по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности". По 59 контрактов заключили в направлениях "Поиск работы" и "Преодоление трудной жизненной ситуации". 11 соглашений оформлено для ведения личного подсобного хозяйства.



В 2024-м на Орловщине финансирование программы "Социальный контракт" составит более 278 миллионов рублей. Подробности программы можно узнать на сайте департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.





Артем Ежаков



