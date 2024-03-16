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9:00, 16 марта 2024 года Андрей Клычков обсудил поставки гуманитарной помощи с участником СВО Встреча губернатора Орловской области и Евгения Можарова прошла 14 марта.



Фото: портал правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил поставки гуманитарной помощи из региона на передовую с участником СВО Евгением Можаровым.



Боец особенно поблагодарил орловцев за доставленные мотоциклы. "Мотоциклы нам очень нужны. Машина – эта цель, которую поразить довольно легко, в отличие от мотоцикла. Он нужен для выполнения самых разных задач", – отметил военнослужащий. Также Евгений Можаров выразил признательность за передачу робота-машины для разминирования противопехотных мин.



Стороны обсудили текущие потребности бойцов. Андрей Клычков отметил, что работа по доставке гуманитарной помощи продолжится.





Артем Ежаков



