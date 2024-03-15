Делегация Орловской области посетит с визитом Республику Беларусь
Поездка запланирована на конец месяца.
Делегация правительства Орловской области посетит с визитом Республику Беларусь. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков. Запланирована встреча с президентом.
Напомним, что 14 марта Орловщину посетил посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой. С Андреем Клычковым он обсудил экспортный потенциал орловского региона. Дмитрий Крутой отметил, что у взаимного сотрудничества сторон большие перспективы в самых разных сферах – АПК, промышленность, строительство и жилищно-коммунальный комплекс.
Поездка орловской делегации запланирована на конец месяца.