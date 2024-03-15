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20:30, 15 марта 2024 года В Орловской области создали праздничное настроение на президентских выборах Избирателей угощали блинами и развлекали творческими номерами.







В первый день голосования на выборах президента РФ для избирателей устроили праздничную атмосферу. Для тех, кто шел голосовать впервые, провели утреннюю зарядку.



В Кромах совсем юных жителей привели показать что такое – выборы. Детсадовцам голосовать еще рано, но атмосферу выборного дня они запомнят точно, ведь без гостинцев с участка избирательного не отпускают.



В орловском театре кукол детей и взрослых встречали Фрекен Бок и доктор Айболит. Это уже традиция для артистов.



Выборы также совместили со сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Возле участка у КДЦ "Металлург" стоит палатка, где волонтеры принимают то, что приносят неравнодушные граждане.



В Зареченском микрорайоне школьники и студенты передали свое настроение, участвуя в патриотическом флешмобе.





Всеволод Трифонов



