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20:30, 15 марта 2024 года

В Орловской области создали праздничное настроение на президентских выборах

Избирателей угощали блинами и развлекали творческими номерами.



В первый день голосования на выборах президента РФ для избирателей устроили праздничную атмосферу. Для тех, кто шел голосовать впервые, провели утреннюю зарядку.

В Кромах совсем юных жителей привели показать что такое – выборы. Детсадовцам голосовать еще рано, но атмосферу выборного дня они запомнят точно, ведь без гостинцев с участка избирательного не отпускают.

В орловском театре кукол детей и взрослых встречали Фрекен Бок и доктор Айболит. Это уже традиция для артистов.

Выборы также совместили со сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Возле участка у КДЦ "Металлург" стоит палатка, где волонтеры принимают то, что приносят неравнодушные граждане.

В Зареченском микрорайоне школьники и студенты передали свое настроение, участвуя в патриотическом флешмобе.


Всеволод Трифонов
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