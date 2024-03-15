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19:07, 15 марта 2024 года

Орловская многодетная чета поделилась секретами воспитания

Нелли и Ростислава свел вместе храм.



"Многодетная семья должна стать нормой", – отметил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Семья Борисюк из Шаблыкинского района согласна с этой позицией. У четы подрастают семь малышей: Иван, Коля, Федя, Елисей, Глеб, Матрона и Агния.

Нелли и Ростислав вместе уже 14 лет. Впервые увидели друг друга в храме. 31-летний мужчина предложил 18-летней девушке погулять. Она смутилась, но согласилась. Уже через год Ростислав сделал предложение избраннице.
Нелли Борисюк, жительница Шаблыкинского района: "Все трудности временные, фундаментально то, что мы вместе, у нас венчанный брак, благословенный Богом".
В семье любят музыку. Нелли поет на клиросе, а глава семейства музыкой "заболел" еще в юности – был период затишья, но когда сын Николай стал заниматься в музыкальной школе, то решил вспомнить основы нотной грамоты. В итоге несколько нет назад и появилась группа «НеБо» – по первым буквами имени и фамилии мамы.

Как все успеть и свою любовь поделить поровну? Секрет – в наполненности. Нелли увлекается психологией, проводит трансформационные игры с подростками, в телеграм-канале делится советами.


Юлия Опанасюк
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