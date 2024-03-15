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18:33, 15 марта 2024 года

В Орловской области осудили пятерых участников ОПГ по производству наркотиков

При задержании более тонны прекурсоров.


Орловский областной суд приговорил пятерых человек к срокам от 13 до 19 лет в колониях строгого и общего режима, а также назначил штрафы от полумиллиона до полутора миллиона рублей. В зависимости от роли и степени участия осужденные признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотиков, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
"В период с сентября 2020-го по май 2022-го года сообщники оборудовали в домовладениях на территориях Новодеревеньковского и Верховского районов Орловской области две нарколаборатории, в которых произвели наркотики общей массой более 82 килограммов", – сообщили в прокуратуре.
Сбыть наркотики осужденным не удалось, так как их задержали сотрудники ФСБ. В ходе обыска изъято специализированное оборудование и более тонны прекурсоров для изготовления наркотиков.


Артем Ежаков
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