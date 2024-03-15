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17:54, 15 марта 2024 года Стали известны лидеры по явке на президентские выборы в Орловской области Отличились Колпнянский и Сосковский районы.





Стали известны лидеры по явке на президентские выборы в Орловской области. По данным облизбиркома на три часа дня 15 марта в Колпнянском районе проголосовали 58.83% избирателей, в Сосковском районе голос отдали 51.18%. Явка больше 40% зарегистрирована в Болховском, Глазуновском, Должанском, Знаменском, Корсаковском, Краснозоренском, Малоархангельском и Троснянском районах.



В Железнодорожном районе Орла явка 19.95%, Северном – 15.22%, Советском – 22.99%, Заводском – 18.96%.



В целом явка по области составила 26.37%.











Артем Ежаков



