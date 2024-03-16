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10:00, 16 марта 2024 года Возвращение в профессиональный футбол ФК "Орел" начнет на выезде Стал известен предварительный календарь сезона.





Состоялась жеребьевка группы №3 Второй лиги "Б", где в этом сезоне сыграет ФК "Орел". Первый тур наша команда проведет 7 апреля на выезде во Владивостоке.



Соперником станет местное "Динамо". Первая домашняя игра "зелено-белых" пройдет 14 апреля. В гости приедет молодежка "Химок". Также в одной группе с "зелено-белыми" сыграют коллективы из Коломны, Тамбова, Пензы, Тулы, Павловского Посада, Рязани, Коломны, Долгопрудного, Пензы, Хабаровска, Москвы, Южно-Сахалинска и Обнинска.











Анастасия Дорохова



