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10:00, 16 марта 2024 года

Возвращение в профессиональный футбол ФК "Орел" начнет на выезде

Стал известен предварительный календарь сезона.


Состоялась жеребьевка группы №3 Второй лиги "Б", где в этом сезоне сыграет ФК "Орел". Первый тур наша команда проведет 7 апреля на выезде во Владивостоке.

Соперником станет местное "Динамо". Первая домашняя игра "зелено-белых" пройдет 14 апреля. В гости приедет молодежка "Химок". Также в одной группе с "зелено-белыми" сыграют коллективы из Коломны, Тамбова, Пензы, Тулы, Павловского Посада, Рязани, Коломны, Долгопрудного, Пензы, Хабаровска, Москвы, Южно-Сахалинска и Обнинска.





Анастасия Дорохова
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