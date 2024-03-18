Главная » Новости



8:30, 18 марта 2024 года Орловцам напомнили, чем чревата бессоница Нарушениям сна, которым более полугода, нужно медикаментозное лечение







Треть жизни человек проводит во сне. По стандартам ВОЗ сон здорового взрослого человека должен быть от шести до восьми часов и обязательно ночью. Мелатонин – гормон сна – вырабатывается с 19:30 до двух часов ночи. Максимум процесса попадает на полночь.

Татьяна Хотеева, заместитель главного врача Орловского областного психоневрологического диспансера: "Ночью головной мозг отдыхает от нагрузки. В это время нейроны восстанавливаются. Так биохимический процесс построен в нашем организме". Нарушение режима сна всегда говорит о патологии или приводит к ней. Первые сутки без сна – это просто расстройство психики. Вторые – уже нарушение гормонального фона и разрушение нейронных связей. Третьи сутки без сна – нарушения в работе внутренних органов, особенно сердца.



В неврологии чаще всего к нарушению сна приводит инсульт, цереброваскулярные болезни, черепно-мозговые травмы. К нарушению сна приводит ожирение, сахарный диабет.



Сопровождаются нарушением режима сна и патологии щитовидной железы. Пациенты с недостатком гормонов не могут выспаться, а с избытком гормонов – тиреотоксикозе – сложно засыпают.



Иногда нарушения сна связаны круглосуточной работой или дальними путешествиями – нарушаются циркадные ритмы, человек путает день и ночь. Иногда причиной становится стресс, усталость и депрессия. Какой бы не была причина расстройства сна – как правило нужна консультация психотерапевта.



Нарушениям сна, которым более полугода, нужно медикаментозное лечение. В самом начале – месяц или полтора – еще можно применить народные методы.





Елена Литинская



