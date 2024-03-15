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18:00, 15 марта 2024 года В Орловском округе молодым семьям вручили жилищные сертификаты Мамы и папы пришли на встречу со своими детьми.



Фото: Роман Жуков

Еще пять семей из числа детей-сирот получат квартиры в Орловском округе. В торжественной обстановке им вручили жилищные сертификаты. С их помощью можно получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Это стало возможным благодаря программе "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловском муниципальном округе", сообщил глава округа Роман Жуков.



Три семьи собираются приобрести благоустроенное жилье на территории района, две планируют строительство индивидуального жилого дома.



Всего в Орловском округе для детей-сирот с начала 2024 года приобрели 16 квартир. Жилье находится в новом жилом комплексе "Микрорайон Первый" в поселке Образцово, информирует региональный портал.





Сергей Мерцалов



