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19:30, 15 марта 2024 года

Первый "Салют Победы" в Орле прогремел для 600 юных легкоатлетов

Масштабный турнир имеет давнюю историю.



В Орле состоялся крупный турнир по легкой атлетике. Порядка 600 спортсменов из девяти областей разыграли на базе орловского легкоатлетического манежа медали "Первого салюта победы".

Для того, чтобы попасть на этот турнир, ребята прошли непростой отбор в своих регионах. Командый зачет велся отдельно для сборных спортивных школ и общеобразовательных организаций.

За 28 лет своей истории этот турнир дал дорогу в спортивную жизнь участнице двух Олимпийских игр Людмиле Удобкиной, обладательнице Кубка Европы Белле Стерликовой, мастерам спорта по легкой атлетике Виктории Талько и Евгению Харину


Анастасия Дорохова
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