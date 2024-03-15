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17:00, 15 марта 2024 года В Орловской области могут появиться населенные пункты трудовой славы Законопроект о почетном звании разрабатывается.





В Орловской области разрабатывают проект о почетном звании "Населенный пункт трудовой славы". Он направлен на поддержание памяти о вкладе орловских тружеников в победу в Великой Отечественной войне, а также прославление трудовых подвигов орловцев, изучение истории родного края и патриотическое воспитание молодого поколения.



Свои ветераны труда живут в Змиевке, Яковлево и Чибисах. Раиса Солдатова после войны освоила профессию тракториста и провела десятки лет за рулем комбайна. Нина Егорова восстанавливала колхоз. Лидия Мужина вместе с колхозом собрали 47 центнеров ячменя – больше всех в области.





Александра Бахтина



