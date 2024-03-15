Митрополит Тихон проголосовал на президентских выборах
Архипастырь посетил избирательный участок во дворце пионеров.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. 15 марта архипастырь проголосовал на избирательном участке во дворце пионеров имени Гагарина.
"Очень важно в эти дни каждому прийти на выборы и внести свой вклад в будущее нашей страны. Ведь чтобы достичь Царства Небесного мы должны в первую очередь быть достойными гражданами своего Отечества земного. Тогда мы будем нужны и в Отечестве Небесном", — сказал митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Вместе с митрополитом проголосовали протоиерей Василий Иванов и секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин.