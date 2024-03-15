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16:30, 15 марта 2024 года Денис Орлов: "От каждого из нас зависит, какой будет Россия" Руководитель орловской "Бригады Катукова" проголосовал на выборах.



Фото: Денис Орлов

Участник СВО, обладатель нескольких боевых наград за героизм Денис Орлов 15 марта пришел на избирательный участок во Дворце пионеров в Орле. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



- От каждого из нас зависит то, какая будет Россия через 6 лет, от нас зависит то, какие у нас будут внешнеполитические и внутриполитические достижения и победы! А главное, от нас зависит то, какое будущее ждет нас и наших детей, - отметил Орлов.



Он подчеркнул, что враг всячески пытается не дать нам реализовать наше право на независимую политику, основанную на традиционных российских ценностях, ценностях семьи, патриотизма, заботы и помощи нуждающимся.



- Но мы народ-герой, народ-победитель! Нас не запугать и не сломить! Мы сделаем свой выбор, выбор за будущее России! - написал герой СВО.











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