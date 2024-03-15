Под Орлом продолжается строительство комплекса по переработке щебня
Это проект резидента особой экономической зоны.
Резидент особой экономической зоны "Орел" ООО "Орловский завод сухих смесей" продолжает строительство производственного комплекса в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщает региональный информационной портал.
Проект предполагает создание мощностей по переработке мелких фракций известнякового щебня в известняковую крупу, муку для раскисления почвы и производства кальциевых добавок в комбикорма и премиксы. Мощность комплекса составит 66,1 тысячи тонн продукции в год.
Уже завершены фундаментные работы под основной корпус, силосный склад. Установлена часть крупногабаритного оборудования. Смонтирована трансформаторная подстанция с высоковольтной линией. Сейчас идет установка металлоконструкций для здания основного корпуса.
В проект инвестируют 190 миллионов рублей. Завод обеспечит работой более 20 человек.