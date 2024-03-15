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15:30, 15 марта 2024 года Под Орлом продолжается строительство комплекса по переработке щебня Это проект резидента особой экономической зоны.





Резидент особой экономической зоны "Орел" ООО "Орловский завод сухих смесей" продолжает строительство производственного комплекса в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщает региональный информационной портал.



Проект предполагает создание мощностей по переработке мелких фракций известнякового щебня в известняковую крупу, муку для раскисления почвы и производства кальциевых добавок в комбикорма и премиксы. Мощность комплекса составит 66,1 тысячи тонн продукции в год.



Уже завершены фундаментные работы под основной корпус, силосный склад. Установлена часть крупногабаритного оборудования. Смонтирована трансформаторная подстанция с высоковольтной линией. Сейчас идет установка металлоконструкций для здания основного корпуса.



В проект инвестируют 190 миллионов рублей. Завод обеспечит работой более 20 человек.





Артем Ежаков



