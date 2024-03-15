пятница 15.03.2024 15:36:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:30, 15 марта 2024 года

Под Орлом продолжается строительство комплекса по переработке щебня

Это проект резидента особой экономической зоны.


Резидент особой экономической зоны "Орел" ООО "Орловский завод сухих смесей" продолжает строительство производственного комплекса в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщает региональный информационной портал.

Проект предполагает создание мощностей по переработке мелких фракций известнякового щебня в известняковую крупу, муку для раскисления почвы и производства кальциевых добавок в комбикорма и премиксы. Мощность комплекса составит 66,1 тысячи тонн продукции в год.

Уже завершены фундаментные работы под основной корпус, силосный склад. Установлена часть крупногабаритного оборудования. Смонтирована трансформаторная подстанция с высоковольтной линией. Сейчас идет установка металлоконструкций для здания основного корпуса.

В проект инвестируют 190 миллионов рублей. Завод обеспечит работой более 20 человек.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.