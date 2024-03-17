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16:00, 17 марта 2024 года В полиции орловцам рассказали как уберечь велосипед от кражи И что делать, если транспорт похитили.



Фото: Ольга Супонева

В орловской полиции подготовили для местных жителей памятку о том, как уберечь от кражи свой велосипед. Велосезон не за горами, а с ним и пора велокраж.



В пресс-службе УМВД России по Орловской области отмечают, что нередко транспорт у орловцев уводят из-за халатности самих владельцев: люди оставляют велосипеды без присмотра, на лестничных площадках, без замков. Чтобы избежать неприятностей, правоохранители рекомендуют: не оставлять велосипеды в подъездах, около своих домов на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство, не доверять транспорт случайным знакомым, обязательно пристегивать его, если приходится отойти. Также следует хранить документы на велосипед, знать, а лучше сфотографировать, серийный номер рамы, сфотографировать велосипед целиком. Можно сделать скрытую гравировку ультрафиолетовым маркером, чтобы в случае кражи полицейские могли опознать украденный транспорт.



Адреса, по которым можно обращаться, если кражу предотвратить не удалось:



УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части - 43-36­-22,45-85-52.



УМВД России по Орловской области: ул. Тургенева, 15, тел. дежурной части - 02, 43-32-32.

























Ольга СУПОНЕВА



