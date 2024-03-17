воскресенье 17.03.2024 18:45:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:00, 17 марта 2024 года

В полиции орловцам рассказали как уберечь велосипед от кражи

И что делать, если транспорт похитили.

Фото: Ольга Супонева

В орловской полиции подготовили для местных жителей памятку о том, как уберечь от кражи свой велосипед. Велосезон не за горами, а с ним и пора велокраж. 

В пресс-службе УМВД России по Орловской области отмечают, что нередко транспорт у орловцев уводят из-за халатности самих владельцев: люди оставляют велосипеды без присмотра, на лестничных площадках, без замков. Чтобы избежать неприятностей, правоохранители рекомендуют: не оставлять велосипеды в подъездах, около своих домов на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство, не доверять транспорт случайным знакомым, обязательно пристегивать его, если приходится отойти. Также следует хранить документы на велосипед, знать, а лучше сфотографировать, серийный номер рамы, сфотографировать велосипед целиком. Можно сделать скрытую гравировку ультрафиолетовым маркером, чтобы в случае кражи полицейские могли опознать украденный транспорт. 

Адреса, по которым можно обращаться, если кражу предотвратить не удалось:

УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части - 43-36­-22,45-85-52.

УМВД России по Орловской области: ул. Тургенева, 15, тел. дежурной части - 02, 43-32-32.












Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.