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15:00, 17 марта 2024 года В Орловской области сняли карантин по бешенству Ранее очаг болезни подтвердился в Урицком районе.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков отменил карантин по бешенству животных в Урицком районе. В конце ноября 2023-го года очаг болезни в два квадратных метра был обнаружен вблизи деревни Ужаринка и признан эпизоотическим очагом по бешенству животных. Прилегающие природные территории в радиусе 500 метров были названы неблагополучным пунктом по данной болезни.



Для борьбы с распространением болезни вводили специальные ограничительные и карантинные меры, такие как запрет ярмарок с восприимчивыми к болезни животными, а также вывоз таких зверей.





Артем Ежаков



