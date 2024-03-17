В Орловской области сняли карантин по бешенству

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отменил карантин по бешенству животных в Урицком районе. В конце ноября 2023-го года очаг болезни в два квадратных метра был обнаружен вблизи деревни Ужаринка и признан эпизоотическим очагом по бешенству животных. Прилегающие природные территории в радиусе 500 метров были названы неблагополучным пунктом по данной болезни.
Для борьбы с распространением болезни вводили специальные ограничительные и карантинные меры, такие как запрет ярмарок с восприимчивыми к болезни животными, а также вывоз таких зверей.