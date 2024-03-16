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13:46, 16 марта 2024 года Под Орлом готовят к открытию отремонтированный фельдшерский пункт Медучреждение обслуживает 850 человек.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В деревне Жилино Мценского района на следующей неделе откроется обновленный фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение обслуживает 850 человек из девяти населенных пунктов.



За четыре месяца в ФАПе заменили все внутренние инженерные сети и оборудование, обновили перегородки, полы, окна и двери, крышу и входную группу. Сейчас идет закупка новой мебели.



Как рассказали в региональном депздраве, внутреннюю планировку ФАПа оставили прежней: есть кабинеты для приема взрослых и детей, процедурная, отдельное помещение для приема акушера-гинеколога.





Артем Ежаков



