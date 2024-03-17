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11:00, 17 марта 2024 года

В Орле организуют 29 пунктов временного размещения населения при ЧС

Они вместят 6670 человек.


В Орле утвердили перечень пунктов временного размещения населения. Их используют в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Всего в областной столице организуют 29 ПВР. В них разместят 1020 спальных мест и 5650 – сидячих мест. В Железнодорожном районе, согласно перечню, организуют девять ПВР с общей вместимостью 1970 человек. В Заводском районе создадут пять ПВР. Они разместят 1000 человек. В Северном районе будет четыре пункта временного размещения. Там поместятся 2200 человек. Самый многочисленный по ПВР район – Советский. Их там будет 11 штук общей вместимостью 1500 человек.

ПВР организуют на базе школ, общежитий и гостиниц.


Артем Ежаков
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