Главная » Новости



11:00, 17 марта 2024 года В Орле организуют 29 пунктов временного размещения населения при ЧС Они вместят 6670 человек.





В Орле утвердили перечень пунктов временного размещения населения. Их используют в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Всего в областной столице организуют 29 ПВР. В них разместят 1020 спальных мест и 5650 – сидячих мест. В Железнодорожном районе, согласно перечню, организуют девять ПВР с общей вместимостью 1970 человек. В Заводском районе создадут пять ПВР. Они разместят 1000 человек. В Северном районе будет четыре пункта временного размещения. Там поместятся 2200 человек. Самый многочисленный по ПВР район – Советский. Их там будет 11 штук общей вместимостью 1500 человек.



ПВР организуют на базе школ, общежитий и гостиниц.





Артем Ежаков



