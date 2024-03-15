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15:00, 15 марта 2024 года "Ученицей года — 2024" в Орле стала Дарья Кузнецова Девушка заканчивает гимназию №19.





"Ученицей года — 2024" в Орле стала одиннадцатиклассница Дарья Кузнецова из гимназии №19. Об этом сообщили в городской администрации. В конкурсе девушка участвовала впервые и победа стала для нее неожиданностью.



Конкурс "Ученик года" состоял из очного и заочного этапов. На заочном этапе участники представили портфолио с достижениями, а второй этап включал в себя творческую презентацию-визитку, участие в открытой дискуссии, представление реликвии своей малой Родины, проведение мастер-класса и участие в литературной викторине.

"Без поддержки педагогов, руководства гимназии, семьи и друзей победить сложно. Хочется всем — всем сказать спасибо за веру и поддержку меня", – рассказывает победительница.





Артем Ежаков



