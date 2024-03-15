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14:30, 15 марта 2024 года Уровень Оки в Орловской области может подойти к отметке в 900 сантиметров Начало весеннего ледохода ждут 23 – 29 марта.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз весеннего половодья в регионе. Начало весеннего ледохода ждут 23 – 29 марта.



В Оке ожидается подъем уровня воды до уровня 700 – 900 сантиметров. Опасным в областной столице считается отметка в 931 сантиметр. Уровень воды, когда река выходит на пойму, составляет 750 сантиметров.



В Зуше в Мценске ожидают показатель в пределах 680 – 920 сантиметров. Затопление поймы начинается при уровне 900 сантиметров. Опасный составляет 1180 сантиметров.

"При выпадении обильных ливней в период формирования пика половодья уровень воды может превысить прогнозный до метра с превышением критических отметок", – сообщили в гидрометцентре.





Артем Ежаков



