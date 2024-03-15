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13:00, 15 марта 2024 года Андрей Клычков пригласил орловцев на выборы Сам он проголосовал вместе с супругой несколько часов назад.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил жителей на выборы президента. Он отметил, что на избирательных участках все организовано в строгом соответствии с законодательством, соблюдены все меры безопасности.



- Это, безусловно, важнейшее общественно-политическое событие в жизни государства, и мне приятно видеть, как активно в нем участвуют наши жители. Это примеры личного соучастия, неравнодушия и понимания ответственности за судьбу Родины, - написал глава региона в своем телеграм-канале.



Клычков подчеркнул, что на избирательные участки орловцы приходят семьями, чтобы выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, определить курс, по которому пойдёт Россия.



- Несмотря на современные вызовы, мы остаемся единым и сплоченным народом. Приглашаю всех жителей региона прийти на выборы и проголосовать! – призвал губернатор.





Сергей Мерцалов



