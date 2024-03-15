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13:30, 15 марта 2024 года В 2024 году отремонтируют крышу Малоархангельского дома творчества Работы завершат летом.



Фото: архив

Более трех миллионов рублей направят в 2024 году на капитальный ремонт крыши здания Малоархангельского районного дома творчества. Финансирование поступит из областного бюджета.



Подрядчик уже определен, сообщили в пресс-службе областного правительства. Работы начнутся 15 мая, а завершатся до 31 июля 2024 года.



Рабочие проведут комплекс работ по ремонту кровли. Нужно заменить водосточную систему, установить снегозадержатели, поменять покрытие крыши на профнастил, а также привести в порядок чердак.





Сергей Силаев



