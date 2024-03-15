В 2024 году отремонтируют крышу Малоархангельского дома творчества

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13:30, 15 марта 2024 года
В 2024 году отремонтируют крышу Малоархангельского дома творчестваРаботы завершат летом.
Фото: архив
Более трех миллионов рублей направят в 2024 году на капитальный ремонт крыши здания Малоархангельского районного дома творчества. Финансирование поступит из областного бюджета.
Подрядчик уже определен, сообщили в пресс-службе областного правительства. Работы начнутся 15 мая, а завершатся до 31 июля 2024 года.
Рабочие проведут комплекс работ по ремонту кровли. Нужно заменить водосточную систему, установить снегозадержатели, поменять покрытие крыши на профнастил, а также привести в порядок чердак.
Сергей Силаев
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