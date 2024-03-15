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12:30, 15 марта 2024 года Ольга Пилипенко: "Каждый гражданин должен сделать свой выбор" Депутат Госдумы РФ проголосовала в Орле.



Фото: архив "Вести-Орел"

Депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко сделала свой выбор в первый день голосования. По ее словам, выборы президента будут решающими в истории страны.



- Каждый гражданин должен явится на избирательный участок и проголосовать за настоящее, за историческое прошлое и будущее нашей страны, - сказала Ольга Пилипенко.



Она отметила, что решение, которое примут граждане, ляжет в основу дальнейшего развития России.





Вести-Орёл



