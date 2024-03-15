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14:00, 15 марта 2024 года

Юные орловцы поучаствовали в конкурсе от МЧС

Они представили более 800 работ.



Орловские школьники поучаствовали в областном конкурсе от МЧС. Они представили работы на темы: труд пожарных, спасателей и вопросы безопасности.

Поделки разместили в библиотеке имени Бунина. Направления самые разные: детский рисунок, декоративно-прикладное творчество, технические виды творчества. Участвовали ребята от 7 до 18 лет.

Помимо того, что ребята проявили себя, они сами узнали многое о работе спасателей и профилактике возгораний.


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