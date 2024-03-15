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14:00, 15 марта 2024 года Юные орловцы поучаствовали в конкурсе от МЧС Они представили более 800 работ.







Орловские школьники поучаствовали в областном конкурсе от МЧС. Они представили работы на темы: труд пожарных, спасателей и вопросы безопасности.



Поделки разместили в библиотеке имени Бунина. Направления самые разные: детский рисунок, декоративно-прикладное творчество, технические виды творчества. Участвовали ребята от 7 до 18 лет.



Помимо того, что ребята проявили себя, они сами узнали многое о работе спасателей и профилактике возгораний.





Вести-Орёл



