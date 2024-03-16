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20:00, 16 марта 2024 года В Орловской области завершился второй день выборов президента Избирательные участки закрылись.





16 марта в Орловской области прошел второй день выборов президента России. Избирательные участки закрылись в 20:00.



17 марта выборы продолжатся. Это будет последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. В качестве наблюдателей зарегистрированы больше двух тысяч человек.



В списке кандидатов на пост президента РФ Владислав Даванков от партии "Новые люди", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.





Артем Ежаков



