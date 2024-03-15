Главная » Новости



20:00, 15 марта 2024 года В Орловской области завершился первый день выборов президента Избирательные участки закрылись в 20:00.







15 марта в Орловской области прошел первый день выборов президента России. Избирательные участки закрылись в 20:00. Свой голос уже отдали губернатор Орловской области Андрей Клычков, мэр Орла Юрий Парахин, депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко, спикер облсовета Леонид Музалевский и многие другие орловцы.



В нашем регионе отпечатано 601100 бюллетеней.



16 марта выборы продолжатся. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. В качестве наблюдателей зарегистрированы больше двух тысяч человек. Не позволит "подтасовать результат" и проверенное оборудование. Электронные урны установлены на участках в Орле, Ливнах и Мценске. Всего 66 КОИБов.



Проголосовать можно и на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию: письменно, по телефону или через знакомых. Главное успеть это сделать до 14:00 17 марта.



В списке кандидатов на пост президента РФ Владислав Даванков от партии "Новые люди", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.





Мария Семак



