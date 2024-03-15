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12:00, 15 марта 2024 года Председатель регионального Комитета семей воинов Отечества Вера Ашуркова проголосовала в Орле Свой голос она отдала за будущее страны.







Председатель Комитета семей воинов Отечества Орловской области Вера Ашуркова проголосовала на выборах президента. Она отметила, что будущее России зависит от нас.



- Сегодня, 15 марта 2024 года, я сделала свой выбор. Прошу каждого гражданина нашей страны, каждого жителя Орловщины прийти на выборы Президента России, потому что только от нас зависит наше с вами будущее!, - подчеркнула Вера Ашуркова.





Вести-Орёл



