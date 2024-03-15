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10:17, 15 марта 2024 года Руководитель департамента соцзащиты Орловской области приняла участие в выборах Ирина Гаврилина призвала орловцев прийти и проголосовать.







Руководитель регионального департамента соцзащиты опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина приняла участие в выборах главы государства. По ее словам, это ключевое политическое событие в Российской Федерации, нашего ближайшего будущего.



- Мы определяемся со своим выбором. Выбором развития нашей страны на ближайшую перспективу. Сегодня нужно прийти и проголосовать. Делая свой выбор, мы отвечаем западу и говорим о том, что мы свободны и вправе выбирать наше будущее и будущее наших детей, - отметила Гаврилина.





Вести-Орёл



