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8:14, 15 марта 2024 года Первые орловцы уже проголосовали на выборах Президента Избирательные участки открыты, голосование продлится три дня.



Фото: Мария Семак

Первые жители Орловской области уже проголосовали на выборах Президента. В восемь утра открылись избирательные участки, работать они будут до восьми вечера.



Как передает корреспондент "Вести-Орел" с избирательного участка №125, одной из первых сделала свой выбор глава облизбиркома Лилия Пиняева. На этом же участке будет голосовать губернатор Орловской области Андрей Клычков, а всего - более 1300 избирателей.



Выборы Президента продлятся 15, 16 и 17 марта. В регионе открыто порядка 700 участков, на которых можно проголосовать.





Ольга СУПОНЕВА



