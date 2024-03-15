Первые орловцы уже проголосовали на выборах Президента
Избирательные участки открыты, голосование продлится три дня.
Фото: Мария Семак
Первые жители Орловской области уже проголосовали на выборах Президента. В восемь утра открылись избирательные участки, работать они будут до восьми вечера.
Как передает корреспондент "Вести-Орел" с избирательного участка №125, одной из первых сделала свой выбор глава облизбиркома Лилия Пиняева. На этом же участке будет голосовать губернатор Орловской области Андрей Клычков, а всего - более 1300 избирателей.
Выборы Президента продлятся 15, 16 и 17 марта. В регионе открыто порядка 700 участков, на которых можно проголосовать.