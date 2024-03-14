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18:57, 14 марта 2024 года Андрей Клычков поблагодарил военнослужащих за защиту Орловщины 14 марта в области сбили три беспилотника.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал попытки противника атаковать Орловскую область. 14 марта в регионе сбили три беспилотника.



Глава региона поблагодарил военнослужащих за защиту Орловщины, а также оперативные службы за контроль ситуации. Отдельную благодарность губернатор выразил жителям за сохранение спокойствия и адекватную оценку происходящего.

"Противник пытается наносить удары по мирному населению. Мы понимаем, для чего это делается – чтобы посеять панику и расколоть наше единство. Уверен, что у них ничего не получится. Сейчас враг будет активно использовать информационное пространство для фейковых вбросов и распространения лживой информации. В это неспокойное время прошу быть внимательнее и не вестись на провокации. Очень важно доверять только официальной и проверенной информации", – сообщил Андрей Клычков.





