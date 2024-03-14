Орловские студенты соревновались в оказании первой помощи
Победителем регионального этапа стала команда из Орловского аграрного университета.
В Орле состоялся региональный этап студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и допсихологической поддержки "Человеческий фактор". Семь команд из орловских вузов соревновались в тестовой форме.
Победительницей регионального этапа стала команда "ДПК "Орловский ГАУ". Второе и третье место заняли команды Орловского госуниверситета – ССО "Спасатель-1" и ССО "Спасатель-2".
Победившая команда представит Орловщину на следующем этапе состязаний, сообщили в ГУ МЧС России по региону.