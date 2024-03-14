Паводок может затопить до 15 низководных мостов в Орловской области
Активное разрушение ледового покрова на реках прогнозируется в третьей декаде марта.
Этой весной из-за обилия снега половодье в Орловской области может оказаться сильным. Возможно затопление до 15 низководных мостов в шести районах и до 150 приусадебных участков в Орловском округе.
С учетом прогнозов этой весной уровень воды в реках региона может достигнуть пределов средних многолетних значений или даже подняться выше.
Аварийно-спасательные бригады обучены противостоять стихии. Это полиция, спасатели, медики, энергетики и дорожники. Все они входят в городское звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По предварительным данным, активное разрушение ледового покрова на реках начнется в третьей декаде марта. Подтопления территорий возможны в Орле, Ливнах, Мценске, Орловском муниципальном округе, Мценском, Ливенском, Кромском, Залегощенском, Малоархангельском и Новосильском районах.