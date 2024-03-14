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20:30, 14 марта 2024 года Паводок может затопить до 15 низководных мостов в Орловской области Активное разрушение ледового покрова на реках прогнозируется в третьей декаде марта.







Этой весной из-за обилия снега половодье в Орловской области может оказаться сильным. Возможно затопление до 15 низководных мостов в шести районах и до 150 приусадебных участков в Орловском округе.



С учетом прогнозов этой весной уровень воды в реках региона может достигнуть пределов средних многолетних значений или даже подняться выше.



Аварийно-спасательные бригады обучены противостоять стихии. Это полиция, спасатели, медики, энергетики и дорожники. Все они входят в городское звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



По предварительным данным, активное разрушение ледового покрова на реках начнется в третьей декаде марта. Подтопления территорий возможны в Орле, Ливнах, Мценске, Орловском муниципальном округе, Мценском, Ливенском, Кромском, Залегощенском, Малоархангельском и Новосильском районах.





Владимир Маряшин



