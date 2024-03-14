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17:20, 14 марта 2024 года Над Орловщиной сбит третий БПЛА за день По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.





14 марта около 17:00 над Орловщиной сбит третий БПЛА за день. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.



Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.





