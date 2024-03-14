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19:56, 14 марта 2024 года В Орловской области побывал посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой Он встретился с губернатором Андреем Клычковым.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Глава Орловской области Андрей Клычков встретился с чрезвычайным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Встреча прошла в здании областной администрации. Стороны обсудили экспортный потенциал орловского региона.



– Взаимоотношения России и Белоруссии могут получить дополнительный импульс. Исторически сложилось, что около 24% от всего товарооборота Орловской области приходится на Республику Беларусь. Давние связи, которые сложились еще в советские времена, сегодня имеют хороший потенциал для развития, - отметил губернатор Орловской области.





Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", Дмитрий Крутой в свою очередь отметил, что у сотрудничества Республики Беларусь и Орловской области весьма большие перспективы в самых разных сферах – АПК, промышленность, строительство и жилищно-коммунальный комплекс.





Сергей Силаев



