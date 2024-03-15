Орловский священник пообщался с женами участников СВО
Иеромонах Арсений поздравил женщин с днем памяти святой блаженной Матроны Московской.
Фото: Орловская митрополия
Настоятель Свято-Преображенского храма села Лаврово иеромонах Арсений (Моногаров) вместе с прихожанами посетил жен участников СВО. Он поздравил женщин с днем памяти святой блаженной Матроны Московской.
Отец Арсений напомнил, что молитва за близких поддерживает и утешает. Затем священник пожелал всем здоровья и Божией помощи.
Прихожане Свято-Преображенского храма вручили женам военнослужащих букеты цветов и сладкие подарки. Об этом сообщаетинформационно-аналитический отдел Орловской митрополии.