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7:30, 15 марта 2024 года Орловские ориентировщики привезли пять наград из Калининграда В активе орловцев три золота и две бронзы.



Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области в "ВКонтакте"

Орловские ориентировщики отличились на всероссийском уровне. Соревнования с участием более 200 спортсменов из 24 регионов России состоялись в Калининградской области.



В активе орловцев – пять наград. Сергей Соболев дважды поднимался на третью ступень пьедестала, в активе Дарьи Коновой три золота.





Анастасия Дорохова



