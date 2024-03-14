четверг 14.03.2024 21:41:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:02, 14 марта 2024 года

Скончался первый диктор орловского телевидения Виталий Короткевич

Печальная новость пришла 14 марта.



14 марта на 80-м году ушел из жизни первый диктор орловского телевидения, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный преподаватель ОГУ имени Тургенева Виталий Короткевич.

Закончив занятия со студентами, диктор сразу же ехал на студию к вечернему эфиру. Выбор на Виталия Короткевича пал неслучайно – учитывались внешность, тембр голоса, правильная речь. Все это, а также природное обаяние и умение беседовать, у него было. Когда совмещать две работы стало невозможно, Виталий Короткевич сделал выбор в пользу преподавания немецкого языка.

Прощание пройдет 16 марта в 11:00 в прощальном зале по адресу: ул. Приборостроительная, 33а.

Редакция ГТРК "Орел" приносит искренние соболезнования родным и близким Виталия Короткевича.


Иван Молчанов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.