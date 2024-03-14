Скончался первый диктор орловского телевидения Виталий Короткевич
Печальная новость пришла 14 марта.
14 марта на 80-м году ушел из жизни первый диктор орловского телевидения, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный преподаватель ОГУ имени Тургенева Виталий Короткевич.
Закончив занятия со студентами, диктор сразу же ехал на студию к вечернему эфиру. Выбор на Виталия Короткевича пал неслучайно – учитывались внешность, тембр голоса, правильная речь. Все это, а также природное обаяние и умение беседовать, у него было. Когда совмещать две работы стало невозможно, Виталий Короткевич сделал выбор в пользу преподавания немецкого языка.
Прощание пройдет 16 марта в 11:00 в прощальном зале по адресу: ул. Приборостроительная, 33а.