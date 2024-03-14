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16:30, 14 марта 2024 года Орловские журналисты вспоминают коллегу Оксану Гранн Сегодня ей исполнилось бы 57 лет.







Оксана Гранн, специальный корреспондент ГТРК "Орел", до самого последнего момента была "на передовой" журналистики. Не боялась острых тем. Досконально изучала все стороны события. Профессионал с большой буквы, верный друг, заботливая жена, мама и бабушка.



Ей было всего 53 года. Она ушла от нас в январе 21-го. Жизнь нашей коллеги оборвал ковид. Горечь потери остро чувствуется и сейчас. Но пока человека помнят - он жив. Оксана навсегда осталась в архиве нашей памяти. И сегодня, в день ее рождения, мы вновь вспоминаем, какой неповторимой она была.

Николай Куревин, директор ГТРК "Орел": "Она всегда была журналистом, который нес позитив. И она всегда это делала и голосом, и своими текстами. Они жила материалом, она всегда чувствовала сюжет и сопереживала внутренне". С профессией определилась еще в детстве. Только ТВ, только журналистика. В Орел приехала уже будучи практически звездой - перо отточила в телекомпании "Тонис", Харьков. Членом нашей дружной творческой семьи стала в январе 1997 года. Анна Вайсергисер, шеф-редактор ГТРК "Орел": "Когда я только пришла на ГТРК "Орел", то Оксана Гранн была одной из первых, кто меня поддержал. Она всегда подсказывала, как сделать сюжет интереснее, как написать его лучше и всегда морально поддерживала, если что-то не получалось". Оксана быстро завоевала любовь коллектива и зрителей. Она умела находить нужные слова и чтобы тему раскрыть, и чтобы начинающих коллег поддержать.

Анна Боева, заместитель директора ГТРК "Орел": "Оксана всегда кипела какими-то идеями, событиями, ее все волновало, ей все было интересно. Причем, это было связано не только с работой, но и с обычной человеческой жизнью. Поэтому ее, конечно, очень не хватает". Больше 23 лет опыта работы. Казалось бы, исколесила Орловщину от края до края, обо всем написала, все сняла. Но Оксана умела в привычном замечать новое, в деталях видеть целое. С удовольствием экспериментировала.

Елена Литинская, корреспондент ГТРК "Орел": "Уже 15 лет я делаю программу про медицину и начинали мы ее с Оксаной. И Оксана как-то расставляла акценты, которых я придерживаюсь до сих пор. И у меня вообще такое ощущение, что она не очень-то и уходила. И мы будем помнить ее всегда. Она как бы с нами". Да, с нами. В архиве нашей памяти. В сюжетах ярких и оригинальных, как и она сама. Дань ее профессионализму - наш фестиваль "Человек в эфире". В 2023 году на конкурс было подано 30 работ. Победу между собой разделили тогда Эва Стасюлевич и Ирина Мельникова. Герои их передач люди, о которых говорить и знать нужно каждому: священнослужитель Василий Ермаков и детский врач-онколог Иван Фисюн.

Ирина Мельникова, корреспондент "Радио России. Орел": "Мне кажется, такие конкурсы особо чувствуются корреспондентами компании, потому что накладывают особую ответственность. Ты не должен подвести тех, кто шел впереди тебя". Оксана всегда была впереди. И в работе. И на отдыхе. Активный член профсоюза организовывала поездки за город и состязания. Да и дома не сидела без дела. Создать уют, построить беседку, освоить навыки ветеринара - все могла. Любопытства и жизнелюбия в ней было на долгие годы. Если бы не ковид... Сегодня Оксане исполнилось бы 57 лет.





Мария Семак



