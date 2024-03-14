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18:30, 14 марта 2024 года Орловский священник рассказал, как соблюдать Великий пост В этом году он продлится с 18 марта по 4 мая.





Текущая неделя закончится масленицей, а за проводами зимы начнется Великий пост. В 2024 году он продлится 48 дней, с 18 марта до праздника Пасхи 5 мая. Вопросов накануне поста у верующих людей возникает немало: как подготовиться к нему, что можно употреблять в пищу, а что нет, как молиться в эти дни, какие послабления положены тем, у кого ослабленное здоровье и как часто нужно посещать богослужения. На эти и другие вопросы корреспонденту сайта "Вести-Орел" ответил руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии, иерей Алексей Лаушкин.



- Расскажите о смысле Великого поста, на какие части он делится?



-"Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?" - так начинается Великий покаянный канон святого Андрея Критского, которым и открывается время Великого поста. Этими словами выражается подлинный смысл Великого поста. Пост – время для сугубого покаяния. Пост является тем инструментом, который помогает нам настроиться на молитвенный лад, победить страсти и приобрести добродетели. Великий пост делится на Святую Четыредясятницу — это первые шесть недель поста и Страстную седмицу — 6 дней перед Пасхой. Из этого великопостного периода также выделяются праздники Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим, которыми заканчивается Четыредесятница и начинается Страстная неделя.



- Как подготовиться морально к посту? Почему некоторые люди путают пост с диетой?



- Подготовиться к Великому посту помогают храмовые богослужения, которые настраивают верующих на великопостное время. Так, четыре воскресенья перед Великим постом посвящены темам, которые постепенно вводят людей в период поста. Это воскресенья о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о Страшном Суде и воспоминание Адамова изгнания. Можно сказать, что эти темы раскрывают суть правильной духовной жизни. Притча о мытаре и фарисее говорит о том, что гордость является большим препятствием для общения с Богом, притча о блудном сыне провозглашает возможность покаяния и прощение от Бога Отца даже для самого тяжкого грешника, притча о Страшном Суде учит нас в каждом человеке видеть Христа и через любовь к ближним любить Господа, история изгнания Адама из рая свидетельствует о невозможности какого-либо духовного возрастания без помощи Бога.

Пост имеет прежде всего духовную основу и не сводится лишь к ограничениям в пище. Это его главное отличие от диеты. Диета обусловлена в первую очередь телесными потребностями. Пост же направлен на преображение всего человека: его духа, души и тела.



- Великий пост считается самым строгим. Что можно и что нельзя есть во время Великого поста? Существуют ли конкретные продукты, которые можно есть только в определенные дни недели?



- К сожалению, современные люди привыкли к тому, что Великий пост сводится лишь к каким-то формальным ограничениям. Не есть продуктов животного происхождения (мяса, молочного, яиц), отказываться от просмотров кинофильмов и прочих увеселений. Это все хорошо и правильно, однако не это является сутью Великого поста. Великопостное время дается нам для того, чтобы умягчить наше сердце так, чтобы оно сделалось способным к общению с Богом, чтобы мы смогли почувствовать жажду этого общения. Ограничения в пище и в увеселениях лишь инструменты, которые призваны помочь уйти от всей внешней суеты, произвести переоценку своей жизни и покаяться в своих грехах перед Богом.



Погрузиться в атмосферу Великого поста в первую очередь помогают великопостные богослужения, которые являются довольно продолжительными по времени, монотонными и даже печальными. Но именно эта тихая печаль освобождает нас от той суеты жизни, от тех бесконечных тревог, к которым так привык современный человек. Свобода от суеты делает нас способными почувствовать "иной мир", вновь вернуть утраченную связь с Богом, который некогда беседовал с Адамом в тихой прохладе дня.

С точки зрения церковного устава в великопостный период разрешается вкушать рыбу в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра.



- Какие послабления положены православным, у которых ослабленное здоровье, пожилым и молодым людям?



- Каждый должен определить меру поста посоветовавшись с духовником или самостоятельно. Конечно, послабления могут быть в гастрономической стороне поста, если этого требует здоровье. В этом случае будет полезно отказаться от чего-то другого, например, наложить на себя информационный пост, почитать Евангелия и духовную литературу, посетить побольше храмовых богослужений.



-Дайте несколько советов тем верующим, которые собираются поститься впервые.



- В первую очередь необходимо правильно определить для себя меру поста. Лучше всего посоветоваться в этом вопросе со священником или с воцерковленными друзьями. Не нужно пытаться отказаться от всего и сразу. Даже спортсмены долго тренируются перед тем как поставить рекорд.

Во-вторых, постарайтесь организовать свой пост так, чтобы он не стал обременением для окружающих. Если, например, Вы отвечаете за приготовление еды, то не нужно готовить постную еду тем людям, которые не соблюдают пост.

В-третьих, старайтесь как можно чаще посещать богослужения, исповедоваться и приступать к Таинству Святого Причастия.



- Как молиться во время поста? Как часто необходимо посещать храм?



- В период Великого поста лучше всего как можно чаще посещать богослужения. В первую неделю Великого поста рекомендуется посетить чтение Великого покаянного канона святого Андрея Критского, который читается в вечернее время с понедельника по четверг. На протяжении всей Четыредесятницы в среду и пятницу совершаются Литургии Преждеосвященных Даров. Будет полезно посещать все воскресные богослужения и богослужения Страстной седмицы. В Великий пост необходимо как можно чаще исповедоваться и причащаться.



В Роспотребнадзоре перед Великим постом поделились правилами питания для верующих в этот период:



– Чтобы пост принес пользу организму, но подходить к его соблюдению надо осторожно и стараться правильно планировать свое меню. Резкое и чрезмерное урезание рациона во время поста может привести к ухудшению состояния здоровья, обострению хронических заболеваний, обморочным состояниям. Многим группам людей допускаются определенные послабления - прежде всего, послабление касается людей с хроническими заболеваниями, в особенности с заболеваниями пищеварительной системы. Если человеку необходима специальная диета, то придерживаться ее он должен и во время поста, - отмечают в Роспотребнадзоре.



Для подростков и детей ограничения в питании должны быть минимальны. Поскольку растущий организм должен получать все необходимые вещества, питание должно быть сбалансированным. Оптимальным вариантом для юных орловцев станет отказ от сладостей.



– Такое ограничение ничуть не повредит организму и будет даже полезным. Такой же вариант поста подойдет беременным и кормящим матерям, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.



Также специалисты Роспотребнадзора составили основные правила соблюдения поста:

1. Ограничивать свой рацион необходимо постепенно: сначала надо отказаться от жирного мяса, затем от мяса вообще, от рыбы и в последнюю очередь - от молочных продуктов. Если отказ от одной из групп продуктов проходит слишком тяжело и вызывает сильный дискомфорт, необходимо ее вернуть в рацион и начинать ограничение более медленно.

2. Свой рацион необходимо тщательно продумывать. Задолго до начала поста необходимо спланировать, из каких продуктов вы будете получать необходимые белки, жиры и углеводы, а также все витамины и минералы.

3. Необходимо выбирать правильные напитки. В период поста врачи рекомендуют отказаться от кофе и крепкого чая. Лучше пить морсы или травяные чаи. Не повредят и свежие соки. Нельзя забывать о воде: простая чистая вода хорошо утоляет жажду и выводит токсины.





Сергей Силаев



